Путин потеряет власть, а в Украине рождается новая нация, – обозреватель Bloomberg

Владимир Путин серьезно просчитался, решился напасть на Украину. Поэтому уже в ближайший год он может потерять власть, за которую так сильно держится.

Об этом заявил главный стратег компании Clocktower Group Марко Папич.

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Путин просчитался по вторжению в Украину

По словам эксперта, Путин просчитался, когда решил напасть на Украину и такая ошибка может стоить ему власти. Пока еще глава Кремля не учел:

яростное сопротивление украинцев;

отсутствие реального опыта у армии России ведения широкомасштабных боевых действий;

то, что Украина является очень сложным местом для вторжения.

И в конечном итоге, это может привести к падению кремлевского диктатора. Папич считает, что крах Путина может произойти уже в течение ближайших 12 месяцев.

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В Украине рождается новая нация

"События в Украине ужасные, но в то же время обнадеживающие. Мы видим рождение новой национальной идентичности, самосознательной нации", – сказал стратег компании Clocktower Group.

Марко Папич убежден, что если украинцы отобьют нападение России, перед ними открываются широкие перспективы и потенциал.

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