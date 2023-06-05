Такое мнение 24 Каналу выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, об уменьшении влияния российского диктатора также свидетельствуют истории с Евгением Пригожиным.
Читайте также Путин кашляет, Песков лжет, а Соловьев рыдает: что там в России
"При действующем президенте материть руководителя генштаба и министра обороны никому не было бы позволено. Нельзя было бы иметь ПВО, которая не работает", – отметил Жирнов.
Путин потерял влияние в России: смотрите видео
Беспорядки в России уже начались
Вожак вагнеровцев понял, что образовалась пустота в политической плоскости России, и потому занялся политикой. Если в политических верхушках беспорядки начались раньше, то теперь хаос и на территории самой страны. Уже по сути началась гражданская война.
Путин потерял связь с реальностью: основное
- Сегодня Владимир Путин, развязавший кровопролитную войну в Украине, предпочитает сидеть с закрытыми глазами и закрытыми ушами. Все потому, что реальное положение дел на передовой доводит его до ярости. Потому приближенные докладчики рассказывают ему только хорошие новости.
- Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сегодня сложно давать прогнозы относительно возможного использования Путиным ядерного оружия. Это похоже на "прогноз погоды".
- Спикер украинской разведки Андрей Юсов заявил, что после исчезновения диктатора внутри России может начаться борьба за власть.