Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, про зменшення впливу російського диктатора також свідчать історії з Євгенієм Пригожиним.

Читайте також Путін кашляє, Пєсков бреше, а Соловйов ридає: що там у Росії

"За чинного президента обкладати матом керівника генштабу й міністра оборони нікому не було б дозволено. Не можна було б мати ППО, яка не працює", – зазначив Жирнов.

Путін утратив вплив у Росії: дивіться відео

Безлад у Росії вже почався

Ватажок вагнерівців зрозумів, що утворилась порожнина в політичній площині Росії, і тому зайнявся політикою. Якщо в політичних верхівках безлад почався раніше, то тепер хаос і на території самої країни. Уже по суті почалась громадянська війна.

Зверніть увагу! 1 червня Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" продовжили операцію зі "звільнення" Бєлгородщини. Бійці проводили рейд поблизу села Нова Таволжанка в Шебекінському районі і заявили, що хочуть закріпитись у сірій зоні на території області.

Путін втратив зв'язок з реальністю: основне