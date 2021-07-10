Путин повел Россию более авторитарным путем, чем поздний Советский Союз, – Волкер

По мнению Курта Волкера, Владимир Путин повел Россию авторитарным путем. В частности – к агрессивным и захватническим стратегиям в отношении стран-соседей, а также западного мира. Эта агрессия выражается в кибератаках и игнорировании международного законодательства.

Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины назвал это движением в обратном направлении от стран Европы и США.

Кстати Улучшение образа Украины, – Волкер об ожиданиях от встречи Зеленского с Байденом

Путин привез на встречу с Байденом другую Россию

Журналисты вспомнили саммит 1985 года и встречу президентов СССР Михаила Горбачева и США Рональда Рейгана. Это был первый шаг на пути сближения советской России и Запада. В то же время отметили, что почти через 40 лет Путин привез на встречу с Байденом совсем другую Россию.

Однако Волкер считает позтивным, что диалог между американским и российским президентами состоялся.

Байден сказал Путину достаточно неприятных и важных вещей, которые касаются нападения на Украину и Грузию, участия России и российских хакеров в масштабных кибератаках. С другой стороны, президент России понимает лишь язык силы,

– подчеркнул политик.

Он добавил, если действия россиян не будут встречать агрессивного отпора со стороны стран Запада, они продолжат такую же деятельность.

Джо Байден и Владимир Путин встретились в Женеве 16 июня. Политики обсудили Украину, кибербезопасность, заключение оппозиционера Алексея Навального, экономику и тому подобное.