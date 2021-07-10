Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України назвав це рухом у зворотному напрямку від країн Європи і США.
До речі Покращення образу України, – Волкер про очікування від зустрічі Зеленського з Байденом
Путін привіз на зустріч з Байденом іншу Росію
Журналісти згадали саміт 1985 року й зустріч президентів СРСР Михайла Горбачова і США Рональда Рейгана. Це був перший крок на шляху зближення радянської Росії й Заходу. Натомість зазначили, що майже через 40 років Путін привіз на зустріч із Байденом зовсім іншу Росію.
Однак Волкер вважає позтивним, що діалог між американським і російським президентами відбувся.
Байден сказав Путіну достатньо неприємних і важливих речей, які стосуються нападу на Україну і Грузію, участі Росії і російських хакерів у масштабних кібератаках. З іншого боку, президент Росії розуміє лише мову сили,
– наголосив політик.
Він додав, якщо дії росіян не зустрічатимуть агресивної відсічі з боку країн Заходу, вони продовжать таку ж діяльність.