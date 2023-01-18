Об этом 24 Каналу рассказала российская журналистка, писательница и политическая обозреватель Юлия Латынина. По ее словам, путинский нацизм хоть и не фейковый, как и гитлеровский, но у Путина фейковое оружие.

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Не было бы краж, не было бы войны

Юлия Латынина убеждена, что если бы у России не было бы хищений государственных средств, не было бы войны. По ее мнению, нынешний российский режим отличается от режима Адольфа Гитлера своим фейковым оружием, о котором произвели много шума.

У Путина тоже нацизм, вроде бы, не фейковый, но у него оружие фейковое. У него столько свистели об этих своих "Посейдонах", "Сарматах" и "Буревестниках", что он реально сам в это поверил. То есть он нарушил основную заповедь любого пропагандиста: никогда не "ширяться" собственной пропагандой,

– сказала журналистка.

Писательница подчеркнула, что все это оружие "судного дня", которым пугает Путин, играет такую же роль, как и в христианской мифологии ангелы.

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"Ангелы, как известно, летают небом, они невидимы и в мире появляются в момент страшного суда. Причем дерутся на той стороне, которая в них верит. Абсолютно тоже самое было с "Сарматами" и "Посейдонами", – сказала Латынина.

Журналистка рассказала, что путинская пропаганда обещает применить это оружие, которое никто никогда не видел, в момент "судного дня". Если Россия не хочет показывать это оружие сейчас, во время войны, то могли бы показать танк "Армата", если бы их тоже было в достаточном количестве, но, очевидно, его тоже нет.

Юлия Латынина подчеркнула, что в какой-то момент путинская власть почему-то подумала, что оружие, деньги на разработку которого они украли, действительно существует и умеет воевать.

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