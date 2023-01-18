Про це 24 Каналу розповіла російська журналістка, письменниця та політична оглядачка Юлія Латиніна. За її словами, путінський нацизм хоч і не фейковий, як і гітлерівський, але у Путіна фейкова зброя.

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Не було б крадіжок, не було б війни

Юлія Латиніна переконана, що якби в Росії не було б розкрадань державних коштів, не було б війни. На її думку, нинішній російський режим відрізняється від режиму Адольфа Гітлера своєю фейковою зброєю, про яку здійснили багато шуму.

У Путіна теж нацизм, начебто, не фейковий, але у нього зброя фейкова. У нього стільки свистіли про ці свої "Посейдони", "Сармати" і "Буревісники", що він реально сам у це повірив. Тобто він порушив основну заповідь будь-якого пропагандиста: ніколи не "ширятися" власною пропагандою,

– сказала журналістка.

Письменниця наголосила увагу на тому, що уся ця зброя "судного дня", якою лякає Путін, відіграє таку ж роль, як і в християнський міфології ангели.

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"Ангели, як відомо, літають небом, вони невидимі й у світі з'являються в момент страшного суду. Причому б’ються на тій стороні, яка в них вірить. Абсолютно теж саме було з "сарматами" і "посейдонами", – сказала Латиніна.

Журналістка розповіла, що путінська пропаганда обіцяє застосувати цю зброю, яку ніхто ніколи не бачив, в момент "судного дня". Натомість якщо Росія не хоче показувати цю зброю зараз, під чай війни, то могли б показати танк "Армата", якби їх теж було в достатній кількості, але, очевидно, його теж немає.

Юлія Латиніна підкреслила, що в якийсь момент путінська влада чомусь подумала, що зброя, гроші на розробку якої вони вкрали чомусь дійсно існує та вміє воювати.

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