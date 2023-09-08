По имеющейся информации, новые воинские звания трем российским генералам Путин присвоил 6 сентября. Составители отчета в Институте по изучению войны рассказали, о ком идет речь.

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Кто эти три российских генерала

Один из них – командующий Центральным военным округом и Центральной группировкой российских войск в Украине. Речь идет об Андрее Мордвичеве.

Он и командующий 8-й общевойсковой армией (Южный военный округ) Геннадий Алашкин получили звание генерал-полковника. А вот начальник Главного бронетанкового управления минобороны России Александр Шестаков – звание генерал-лейтенанта.

В Институте отмечают, что соответствующие повышения предполагают присвоение каждому из генералов звания, отвечающего его нынешнему командованию. И необязательно следует считать этот процесс чем-то особенным.

Путин, скорее всего, назначил эти повышения сейчас, чтобы вознаградить лояльность и послушание высшему российскому военному командованию, а не для того, чтобы признать результаты боевых действий или конкретные обязанности,

– говорится в отчете.

Напоминают также, что ранее Путин публично хвалил Мордвичева. Это может демонстрировать, что диктатор был более благосклонен к командующему, если сравнивать с другими.

Что ожидает Суровикина

Своими мыслями на этот счет поделился российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин. Он считает, что Путин постарается скрыть все военные преступления. Он может ликвидировать Суровикина.

Осечкин обратил внимание на то, что бункерный дед дистанцировался от всех военных преступлений, совершаемых ЧВК "Вагнера". Таким образом, он стремится сбросить всю вину на Дмитрия Уткина и Евгения Пригожина. Они унесли с собой в могилу все тайны и главные секреты.

Не стоит забывать, что немало знает также сам Суровикин. Ему известно, кто и с кем согласовал планы использования заключенных, а также создание так называемой "бахмутской мясорубки" и тому подобное.