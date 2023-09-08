За наявною інформацією, нові військові звання трьом російським генералам Путін присвоїв 6 вересня. Укладачі звіту в Інституті з вивчення війни розповіли, про кого йдеться.

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Хто ці три російські генерали

Один із них – командувач Центральним військовим округом і Центральним угрупованням російських військ в Україні. Мовиться про Андрія Мордвічева.

Він і командувач 8-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ) Геннадій Алашкін отримали звання генерал-полковника. А от начальник Головного бронетанкового управління міноборони Росії Алєксандр Шестаков – звання генерал-лейтенанта.

В Інституті зазначають, що відповідні підвищення передбачають присвоєння кожному з генералів звання, яке відповідає його нинішньому командуванню. І необов'язково слід вважати цей процес чимось особливим.

Путін, швидше за все, призначив ці підвищення зараз, щоб винагородити лояльність і слухняність вищому російському військовому командуванню, а не для того, щоб визнати результати бойових дій або конкретні обов'язки,

– йдеться у звіті.

Нагадують також, що раніше Путін публічно хвалив Мордвічева. Це може демонструвати, що диктатор був більш прихильним до командувача, якщо порівнювати з іншими.

Що очікує на Суровікіна

Своїми думками з цього приводу поділився російський правозахисник і засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін. Він вважає, що Путін намагатиметься приховати всі воєнні злочини. Тож, він може ліквідувати Суровікіна.

Осєчкін звернув увагу на те, що бункерний дід наразі дистанціювався від усіх воєнних злочинів, скоєних ПВК "Вагнера". Таким чином він прагне скинути всю провину на Дмітрія Уткіна та Євгєнія Пригожина. Вони забрали з собою в могилу всі таємниці та головні секрети.

Не варто забувати, що чимало знає також сам Суровікін. Йому відомо, хто та з ким погоджував плани щодо використання ув'язнених, а також створення так званої "бахмутської м'ясорубки" тощо.