Кремль взялся "обрабатывать" новую власть в США

Тот факт, что он до сих пор не сделал этого, Владимир Путин объяснил тем, что западные лидеры, которые когда-то звонили ему еженедельно, вдруг – такое впечатление, что Путин не знает, почему это произошло, – перестали с ним контактировать. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Путин начал рассказывать о мужестве Дональда Трампа, вспоминая поведение политика во время неудачного покушения на его жизнь. Мы видим не просто поздравления Трампа, а то, как Путин с ловкостью опытного чекиста проводит операцию по завоеванию доверия человека, которого он хотел бы использовать в собственных политических интересах.

Путин прекрасно знает, насколько Трамп готов слушать какие-то льстивые для себя слова. Именно поэтому он повторяет эти слова о мужестве и смелости Трампа, рассчитывая, что эти цитаты сообщат политику.

На этом фоне становится понятно, почему Путин говорит, что намерения Трампа возобновить сотрудничество с Россией и закончить войну в Украине заслуживают внимания. Если сравнить эти слова Путина с недавними заявлениями российских чиновников о том, что глава Кремля не собирается приветствовать нового американского президента, то мы поймем, что произошел определенный поворот.

От идеи игнорирования факта смены власти в США в Кремле перешли к операции "обработки" новой власти, чтобы получить для себя максимальных результатов.

Путин видит намерение Трампа положить конец войне в Украине. Это может совпадать с его желаниями. Однако глава Кремля может хотеть выйти на такую переговорную платформу, которая приведет к острой дестабилизации политической ситуации в Украине и позволит России:

либо эффективнее продвигаться по украинским территориям,

либо превратить Украину в марионеточное государство, которое будет возглавлять лояльная к России власть.

Путин хочет прорвать изоляцию

Для того чтобы разыграть эту карту, Путину нужны собственные контакты с новым президентом США. Ему надо прорвать собственную изоляцию на Западе и показать, что новое американское руководство готово к восстановлению политических контактов с Кремлем.

Даже если переговоры между Украиной и Россией не будут сопровождаться никаким успехом, сам факт того, что Кремль и Белый дом возобновили диалог, станет для Путина серьезной политической победой и развяжет ему руки для продолжения войны на истощение соседней страны.

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Именно поэтому Путину надо, чтобы Трамп увидел, насколько серьезно российский президент относится и к его победе, и к его поведению во время предвыборной кампании. Путин знает, что Трамп внимательно следит за тем, что о нем говорят мировые лидеры.

Здесь еще также есть конкуренция с Владимиром Зеленским. Путин заметил, что украинский президент стал одним из первых мировых лидеров, который имел телефонный разговор с Трампом. Для Путина это плохой сигнал, который может свидетельствовать, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину. Поэтому глава Кремля хочет изменить ситуацию в свою пользу.

Эти заявления Путина появились на фоне сообщений, что в команде Трампа готовят собственный план окончания войны в Украине, который не предусматривает восстановления территориальной целостности Украины и вместе с этим закрывает путь евроатлантической интеграции нашей страны. Все это свидетельствует, что Путин подготовил собственную повестку дня по диалогу об окончании войны против Украины и готов продвигать ее.