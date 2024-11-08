Кремль взявся "обробляти" нову владу у США

Той факт, що він досі не зробив цього, Владімір Путін пояснив тим, що західні лідери, які колись телефонували йому щотижня, раптом – таке враження, що Путін не знає, чому це відбулося, – перестали з ним контактувати. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

Читайте також Трамп, Сі та Моді будуть врегульовувати планетарний балаган

Путін почав розповідати про мужність Дональда Трампа, згадуючи поведінку політика під час невдалого замаху на його життя. Ми бачимо не просто привітання Трампа, а те, як Путін з вправністю досвідченого чекіста проводить операцію з завоювання довіри людини, яку він хотів би використати у власних політичних інтересах.

Путін прекрасно знає, наскільки Трамп готовий слухати якісь улесливі для себе слова. Саме тому він повторює ці слова про мужність і сміливість Трампа, розраховуючи, що ці цитати повідомлять політику.

На цьому тлі стає зрозуміло, чому Путін говорить про те, що наміри Трампа відновити співпрацю з Росією і закінчити війну в Україні заслуговують на увагу. Якщо порівняти ці слова Путіна з недавніми заявами російських чиновників про те, що очільник Кремля не збирається вітати нового американського президента, то ми зрозуміємо, що відбувся певний поворот.

Від ідеї ігнорування факту зміни влади у США у Кремлі перейшли до операції "обробки" нової влади, щоб отримати для себе максимальних результатів.

Путін бачить намір Трампа покласти край війні в Україні. Це може збігатися з його бажаннями. Однак очільник Кремля може хотіти вийти на таку переговорну платформу, яка призведе до гострої дестабілізації політичної ситуації в Україні й дозволить Росії:

або ефективніше просуватися по українських територіях,

або перетворити України на маріонеткову державу, яку очолюватиме лояльна до Росії влада.

Путін хоче прорвати ізоляцію

Для того щоб розіграти цю карту, Путіну потрібні власні контакти з новим президентом США. Йому треба прорвати власну ізоляцію на Заході й показати, що нове американське керівництво готове до відновлення політичних контактів з Кремлем.

Навіть якщо переговори між Україною та Росією не будуть супроводжуватися жодним успіхом, сам факт того, що Кремль і Білий дім відновили діалог, стане для Путіна серйозною політичною перемогою і розв'яже йому руки для продовження війни на виснаження сусідньої країни.

Зауважте Наше майбутнє тепер точно залежить лише від нас, і є тільки два шляхи

Саме тому Путіну треба, щоб Трамп побачив, наскільки серйозно російський президент ставиться і до його перемоги, і до його поведінки під час передвиборчої кампанії. Путін знає, що Трамп уважно стежить за тим, що про нього говорять світові лідери.

Тут ще також є конкуренція з Володимиром Зеленським. Путін помітив, що український президент став одним з перших світових лідерів, який мав телефонну розмову з Трампом. Для Путіна це поганий сигнал, який може свідчити про те, що США і надалі будуть підтримувати України. Тому очільник Кремля хоче змінити ситуацію на власну користь.

Ці заяви Путіна з'явилися на тлі повідомлень, що у команді Трампа готують власний план закінчення війни в Україні, який не передбачає відновлення територіальної цілісності України і разом з цим закриває шлях євроатлантичної інтеграції нашої країни. Усе це свідчить, що Путін підготував власний порядок денний щодо діалогу про закінчення війни проти України й готовий просувати його.