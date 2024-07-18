Бурятия добывает биткойны: российский оппозиционер высмеял очередной маразм Путина

Владимир Путин заявил о риске дефицита электроэнергии в России. В этом он абсурдно обвинил Запад и криптовалюту, ведь якобы из-за постоянной добычи биткойна и может появиться дефицит.

К регионам, где есть наибольший риск, диктатор причислил Иркутск, Бурятию и Забайкальский край. Как рассказал 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, такие слова Путина являются едва ли не самым абсурдным заявлением.

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Путин несет чушь

Даже сложно представить, что жители Бурятии в своих селах массово добывают криптовалюту. Вообще возникают сомнения, что жители этого региона поняли о чем именно говорил Путин.

Большинство даже не знает, что такое майнинг и криптовалюта. Поэтому Путин, как и всегда, несет абсолютную чушь,

– сказал Игорь Яковенко.

Вероятно, российский диктатор делает так, чтобы отвлечь внимание людей от настоящих проблем. Он никогда не признает, что украинские дроны могут долететь до российских ТЭС и других объектов, которые дают электроэнергию. Поэтому не остается ничего другого, лишь придумывать такие абсурдные объяснения.

"Думаю, что Путин как человек, который не пользуется компьютером, не знает, что это такое – для него любое проявление современных электронных технологий является признаком враждебности. То, что он сейчас сказал – это очень смешно", – подчеркнул Игорь Яковенко.