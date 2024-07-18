До регіонів, де є найбільший ризик, диктатор зарахував Іркутськ, Бурятію та Забайкальский край. Як розповів 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, такі слова Путіна є чи не найабсурднішою заявою.

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Путін верзе нісенітниці

Навіть складно уявити, що жителі Бурятії у своїх селах масово добувають криптовалюту. Взагалі виникають сумніви, що жителі цього регіону зрозуміли про що саме говорив Путін.

Більшість навіть не знає, що таке майнінг і криптовалюта. Тому Путін, як і завжди, верзе абсолютні нісенітниці,

– сказав Ігор Яковенко.

Ймовірно, російський диктатор робить так, щоб відвернути увагу людей від справжніх проблем. Він ніколи не визнає, що українські дрони можуть долетіти до російських ТЕС та інших об'єктів, які дають електроенергію. Відтак не залишається нічого іншого, лиш вигадувати такі абсурдні пояснення.

"Думаю, що Путін як людина, яка не користується комп'ютером, не знає, що це таке – для нього будь-який прояв сучасних електронних технологій є ознакою ворожості. Те, що він зараз сказав – це дуже смішно", – підкреслив Ігор Яковенко.