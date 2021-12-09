Путин благодарен Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество. Он подчеркнул, что уже бывшая канцлер внесла большой вклад в развитие российско-германских отношений.

К теме Начало "эры Шольца": что ему надо сделать, чтобы оставить статус Меркель

На сайте российского президента сообщают, что Меркель поблагодарила Путина за совместную работу, пожелала успеха и налаживания диалога с новым канцлером Германии Олафом Шольцом. Путин сказал, что всегда будет рад видеть Меркель в России.

Отношения Германии и России: что известно