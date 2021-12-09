Путин благодарен Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество. Он подчеркнул, что уже бывшая канцлер внесла большой вклад в развитие российско-германских отношений.
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На сайте российского президента сообщают, что Меркель поблагодарила Путина за совместную работу, пожелала успеха и налаживания диалога с новым канцлером Германии Олафом Шольцом. Путин сказал, что всегда будет рад видеть Меркель в России.
Отношения Германии и России: что известно
- Бывший министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко сказал, что Германию и Россию связывают экономические отношения. Это связано с тем, что российский рынок для Германии является более перспективным, чем украинский.
- Меркель сказала, что сожалеет, потому что не сможет поговорить с Путиным до завершения своей каденции. Она отметила, что российский президент не хочет проводить встречу в нормандском формате, а это значит, что он не заинтересован в решении вопроса с оккупированными территориями.
- Бывший министр иностранных дел Украины Виталий Климкин сказал, что Меркель наконец поняла, что Путин лгал ей об Украине.