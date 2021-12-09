Путін вдячний Меркель за багаторічну плідну співпрацю. Він наголосив, що вже колишня канцлерка зробила великий внесок у розвиток російсько-німецьких відносин.
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На сайті російського президента повідомляють, що Меркель подякувала Путіну за спільну роботу, побажала успіху та налагодження діалогу з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Путін сказав, що завжди буде радий бачити Меркель в Росії.
Відносини Німеччини та Росії: що відомо
- Ескміністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко сказав, що Німеччину й Росію пов'язують економічні відносини. Це пов'язано з тим, що російський ринок для НІмеччини є перспективнішим, ніж український.
- Меркель сказала, що шкодує, бо не зможе поговорити з Путіном до завершення своєї каденції. Вона зазначила, що російський президент не хоче проводити зустріч у нормандському форматі, а це означає, що він не зацікавлений у розв'язанні питання з окупованими територіями.
- Колишній міністр закордонних справ України Віталій Клімкін сказав, що Меркель нарешті зрозуміла, що Путін брехав їй про Україну.