В целом, после долгих коалиционных переговоров между партией Шольца cоциал-демократов, Свободными демократами и партией Зеленых, это не стало какой-то неожиданностью. Тем более, что еще после выборов в сентябре, где СДПГ, набрала большинство, Шольц сразу заявил, что не станет формировать коалицию с партией Меркель – Христианско-демократическим союзом.

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Коалиционное правительство Шольца – это невиданный ранее брак по расчету, ведь три партии представляют течения левоцентристов, левых и правых либералов. Прямо сейчас перед коалицией стоит 2 главных внешнеполитических вызова:

угроза вторжения России в Украину;

улучшение отношений с Вашингтоном путем более жесткого подхода к России и Китаю.

Первая зарубежная поездка Шольца в качестве канцлера Германии состоится уже в пятницу в Париж и Брюссель. Ему новому министру иностранных дел Анналене Бербок придется сделать свои первые заявления относительно того, как Германия будет реагировать на агрессию России.

Логичным ударом со стороны Берлина могла быть полная остановка "Северного потока-2". Но решится ли на это Шольц – вопрос открытый. Ведь Шольца часто называют двойником Меркель, да и сам он заявлял, что будет обязан довести дело Меркель по российской трубе до логического финала.

Хотя Шольц, кажется, более решительно настроен противостоять агрессии России.

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Что надо делать Шольцу

Накануне он заявил, что считает абсолютно неприемлемым тот факт, что Россия в 21 веке угрожает Украине оружием.

С другой стороны, в новом правительстве, кроме Анналены Бербок, есть и второй сопредседатель партии Зеленых – Роберт Хабек. Он заявил, что так как "СП-2" еще не сертифицирован и вокруг его запуска много вопросов – необходимо продолжить международные консультации относительно того, как сделать так, чтобы его запуск был безопасным для всех, в том числе и Украины.

И подобные решения, будут очень даже выгодны самому Олафу Шольцу, ведь в последние месяцы лидирующее место в Европе постепенно начала забирать на себя Франция и ее президент Эммануэль Макрон.

Потому, если Шольц хочет оставить за собой статус минимум как у Меркель, то ему нужны взрывные и нестандартные решения. А еще – дружба с Соединенными Штатами.