Путин празднует победу, а скоро поймет, что это поражение, – Пионтковский о разговоре с Байденом

Владимир Путин радуется тому, что Джо Байден поддерживает минский процесс. Однако Москве не стоит спешить праздновать победу. Она осознает свое поражение уже в четверг, 9 декабря.

Это произойдет после телефонного разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом российский публицист Андрей Пионтковский сказал в эфире 24 канала.

К теме Предметный и конструктивный, – Путин о разговоре с Байденом

Пионтковский: Путина ждет разочарование

Как отметил публицист, Путин маниакально зациклился на Минских договоренностях и хочет ими разрушить Украину.

"В Москве празднуют победу, что Байден снова поддержал Минские договоренности. Однако через несколько дней придет осознание поражения", – отметил он.

По словам Пионтковского, Путина ждет горькое разочарование.

Путин услышал слова в пользу Минских договоренностей, но разочаруется уже в четверг, когда Зеленский будет говорить с Байденом,

– подчеркнул он.

У Байдена после разговора с Путиным заявили, что США готовы поддержать усилия, направленные на продвижение Минских соглашений в поддержку нормандского формата.

Пионтковский прокомментировал разговор Путина и Байдена: смотрите видео

Переговоры Путина и Байдена: коротко