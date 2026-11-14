Путин предложил США разделить Европу, как во времена холодной войны, – NYT

В ходе переговоров в Абу-Даби российские представители предложили США вернуться к принципам отношений, существовавшим между СССР и Западом во время холодной войны. В частности, Москва хочет разделить Европу на сферы влияния и восстановить систему, при которой Россия будет иметь собственный военный блок по образцу Организации Варшавского договора.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских дипломатов.

Что требует Россия на переговорах с США?

Российская сторона считает, что во времена холодной войны договоренности между США и СССР и постоянная связь между ними помогали избежать прямого военного столкновения.

Спецпосланцы Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер пытались объяснить россиянам, что за последние годы мир существенно изменился. Однако советник Путина Юрий Ушаков назвал возвращение к такой модели основой "неделимой архитектуры безопасности".

Справка: Холодная война – это период политического, военного и идеологического противостояния между США и СССР, длившегося примерно с 1947 по 1991 год. В это время мир фактически разделился на два блока. США и их союзники создали НАТО в 1949 году, а СССР и страны социалистического лагеря в 1955 году основали Организацию Варшавского договора. Оба союза имели общие военные обязательства и противостояли друг другу. США и СССР напрямую не воевали, но боролись за влияние в мире, наращивали вооружения, в частности ядерные, и поддерживали противоположные стороны в региональных конфликтах.

Планы и требования, которые представители Кремля неофициально предложили европейцам и американцам в ноябре в обмен на прекращение огня в Украине, в целом соответствуют концепции "Второй холодной войны".

Что касается Украины, Москва настаивает на своих условиях завершения войны. Среди них – отказ Киева от вступления в НАТО, передача России всей территории Донецкой и Луганской областей и сокращение оборонных возможностей Украины.

В то же время Кремль выдвигает требования и другим европейским государствам – от Финляндии до Молдовы. От НАТО Россия требует вернуться к границам 1997 года, то есть вывести военную инфраструктуру из стран, присоединившихся к Альянсу после этой даты. Речь идет о 16 из 32 государств-членов, в частности о Польше и странах Балтии.

Также Москва хочет, чтобы НАТО прекратило любую военную деятельность в постсоветских странах Центральной Азии и Южного Кавказа.

В то же время Путин ранее неоднократно критиковал "холодную войну" и обвинял западные страны в попытках втянуть Россию в новое противостояние. Сам он отрицал, что стремится к такому развитию событий.

"Мне не хотелось бы думать, что мы переходим к какой-то холодной войне, и я уверен, что этого никто не хочет. Мы точно этого не хотим", – заявлял Путин во время Петербургского международного экономического форума в 2016 году.