Путин предложит вкладываться в Россию, – Мусиенко о встрече главы Кремля и крупного бизнеса

Владимир Путин планирует 20 апреля снова встретиться с собственниками и руководителями крупного российского бизнеса. Это может свидетельствовать только о серьезных проблемах в России.

Об этом в эфире 24 канала сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Уже глава Центробанка России публично предупредила, что запасов у них осталось до конца второго квартала. Затем – начнутся проблемы.

Более того, поскольку останавливают свою деятельность в России международные компании, которые создавали рабочие места в отдельных регионах, шли инвестиции, это тоже приведет к социально-экономическому коллапсу.

Похоже, как считает Мусиенко, Путин этого не понимает, или только делает вид, что не понимает. Он продолжает убеждать, что с экономикой все будет хорошо.

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Мусиенко считает, что кремлевский глава соберет этих бизнесменов, устроит пропагандистское шоу и расскажет о том, как нужно любить Россию и вкладывать в нее.

Далее предложит им больше вкладывать внутри в России, поделиться в это сложное время,

– отметил эксперт.

А тем, кто будет не согласен, – им будут угрожать судьбой Ходорковского и ЮКОСа.

Ходорковский – бывший глава бывшей российской нефтяной компании "ЮКОС", а также банка и холдинга MENATEP. В 2005 году российский суд приговорил его к 8 годам за налоговые преступления и мошенничество, в конце 2010 — к 13,5 годам "за хищение нефти у дочерних компаний ЮКОСа".