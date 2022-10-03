Путин пренебрег несколькими возможностями "сохранить лицо", – британский министр обороны

У Путина было несколько возможностей "сохранить лицо" и выйти из ситуации, в которой он оказался. Однако президент России пренебрег ими.

Такого мнения придерживается министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, хотя Россия продолжает прибегать к зверствам и не оставляет попытки покорить Украину, мир не может позволить Путину победить.

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Я имею в виду, что если завтра утром мы построим ему золотой выход, он умышленно его протаранит, то есть сделает обратное,

– сказал министр.

Если не остановить Путина, будет катастрофа

Он предупредил, если показать Путину, что безнаказанно можно игнорировать конвенции, международные правила, договоренности, угрожать всем ядерным оружием, это будет катастрофой.

Уоллес отмечает, что Путин – этнический националист, живущий фантазиями об объединении так называемого древнего рода. Вместо того чтобы улучшать жизнь своих граждан, диктатор хочет увеличивать силу России из-за ослабления противников.

Обратите внимание! Уоллес в сентябре посещал Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщили после того, как встреча британского министра обороны с Алексеем Резниковым уже состоялась.

По словам Резникова, с Уоллесом говорили о дальнейшей поддержке и помощи Украине.

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