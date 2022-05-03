Путин превратился в монстра
Источник:фейсбук Гарри Каспарова
Процесс восстановления доброго имени нашей страны займет очень много лет. Даже когда этот режим закончится, на Россию будут смотреть крайне подозрительно.
Для того чтобы отношения будущей свободной России с Западом выстраивались на равноправной основе, мы должны ему что-то предложить. Нам надо понимать, что нам придется идти на самые разнообразные уступки.
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Битва между тиранией и демократией
Запад практичен и, к сожалению, этот практицизм привел к тому, что Путин превратился в монстра, решив, что он может все. Но важно понимать, что главная битва между тиранией и демократией, между тоталитаризмом и свободой в 21 веке – это противостояние Свободного мира с Китаем.
И если мы сумеем сыграть свою роль в противостоянии Китаю, то в этом я вижу шанс свободной России стать равноправным членом демократического мирового сообщества.
Путин превратился в монстра / Фото Getty Images
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Шанс на свободуЭто позволит нам решить свои проблемы на Дальнем Востоке и в Сибири, а кроме того предложить Западу сотрудничество, в котором и он, и мы будем безусловно заинтересованы.
Россия должна стать частью мира демократии и тогда баланс сил в глобальном противостоянии свободы и тирании начнет меняться в пользу свободы. Это тот исторический шанс для нашей страны, который мы не можем упустить.
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