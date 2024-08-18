Путин совершает еще один международный визит: диктатор посетил Азербайджан

Российский диктатор Владимир Путин в воскресенье, 18 августа, прибыл с визитом в Азербайджан. В Баку Путин уже встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым.

Сообщается, что Путин прилетел в Баку с двухдневным госвизитом. Российские пропагандистские СМИ также публикуют видео прибытия президента России в столицу Азербайджана, передает 24 Канал.

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Путин встретится с Алиевым

В Кремле заявили, что в Баку будут обсуждены "вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества", а также "актуальные международные и региональные проблемы". Ранее российские телеграм-каналы сообщали, что Путин может обсудить с Алиевым поставки российского газа в Азербайджан.

В дополнение по итогам визита планируется принять совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы.

Путин прибыл с госвизитом в Баку: смотрите видео

Впоследствии СМИ сообщили, что в домашней резиденции президента Азербайджана начался неформальный ужин Путина с Алиевым и первой леди Мехрибан.

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Предыдущий раз Путин посещал Баку в сентябре 2018 года, в апреле 2024 года Алиев приезжал в Москву.

К слову, ранее стало известно, что большинство так называемых "дружественных" к Кремлю стран до сих пор не осудили боевые действия на территории России. Мировые лидеры не слишком спешат "выражать солидарность", однако одна страна все же стала исключением.