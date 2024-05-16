Путин прилетел в Китай и начал "неформальные переговоры" с Си Цзиньпином: первые заявления

Российский президент Владимир Путин 16 мая прибыл в Китай с официальным визитом. Он уже встретился с китайским лидером Си Цзиньпином и начал "неформальные переговоры".

Об этом сообщат пропагандистские росСМИ. В российских телеграм-каналах также публикуют видео, как Путин прибыл в Пекин и как его встречали там, передает 24 Канал.

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Путин прибыл в Китай

Поздно вечером 15 мая российский президент Владимир Путин приехал с визитом в Китай. Вместе с Путиным в Пекин приехали вице-премьеры и федеральные министры, включая нового министра обороны Белоусова, а также представители госкорпораций и губернаторы. В Пекине их встретила делегация китайских официальных лиц.

Как ранее заявляли в России, российский диктатор прибыл в Китай, чтобы провести переговоры "тет-а-тет" с Си Цзиньпином. Также планируются разговоры и в широком составе. Помощник Путина также заявлял, что "важнее всего в Китае попить чай с глазу на глаз особенно".

Путина встретили в Пекине: смотрите видео

Путину также устроили особую встречу перед Домом народного собрания в Пекине, где пройдут переговоры с Си Цзиньпином. На опубликованных кадрах, которые имеют очень странный вид, десятки детей встречают лидеров Китая и России, прыгая с помпонами в руках.

Как приветствовали Путина и Си Цзиньпина в Китае: смотрите видео

Более того, на торжественной церемонии над площадью Тяньаньмэнь подняли российский триколор, а военный оркестр исполнил российский гимн под залпы пушек и "Подмосковные вечера".

Официальная церемония встречи Путина: смотрите видео

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры

Утром 16 мая Путин и Си Цзиньпин начали переговоры. Первым заявление сделал российский диктатор. Так, Путин заявил, что Москва и Пекин наработали "солидный багаж практического сотрудничества".

Также российский президент подчеркнул, что КНР является главным партнером России в торгово-экономической сфере.

Путин заявлял, что сотрудничество Москвы и Пекина якобы "выступает одним из главных стабилизационных факторов на международной арене".

Принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо. Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене,

– заявил Путин.

Он добавил, что Россия и Китай "настроены на дальнейшую гармонизацию интеграционных процессов на Евразийском пространстве".

В то же время лидер Китая заявил, что китайско-российские отношения "закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание меняющейся международной ситуацией", однако на сегодня являются "эталоном отношений между великими державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой". Си Цзиньпин добавил, что Китай планирует и дальше быть с Россией "добрыми соседями, доверительными друзьями и надежными партнерами".

Около 07:30 по киевскому времени Путин и Си Цзиньпин начали в Пекине российско-китайские переговоры в расширенном составе с участием делегаций.