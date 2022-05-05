Путин придумал новую тактику войны с Украиной: зачем ему "ложиться под нож"
Источник:ютуб Константина Борового
Всеобщая мобилизация больше вреда нанесет Путину. Мне кажется, что эта утечка насчет рака, болезней, операции – это желание поменять тактику.
Путин заляжет на дно
Путин будто на время отстранится. Вместо него кто-нибудь из его заместителей будет проводить более мягкую политику. Вполне вероятен тактический ход.
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Огласить всеобщую мобилизацию? Маловероятно. Хотя я уже о войне говорил "маловероятно", а Путин ее начал. Все, что угодно, может.
Почему Россия дает заднюю
Но у меня такое ощущение, что там после этого шокового состояния, когда они вдруг все, все окружение, и, похоже, сам Путин, поняли, что ввязались в нечто непонятное, то есть фактически начали войну со всем остальным миром, у них возникло довольно разумное желание отползти, вернуться назад.
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Это видно из переговоров: то есть они поначалу хотели переговоров, но хотели с выгодной позицией. Потом хотели, но хотели сохранить какое-то чувство, что им вроде и не нужно – они и так победят. А сейчас уже похоже, что истерически хотят переговоров.
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