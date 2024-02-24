В эфире 24 Канала высмеяли действия главы Кремля. Между тем CNN указало на главные просчеты Путина в войне с Украиной.

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Чем Путин решил защитить самолеты?

Во время вручения наград летчикам, Путин подарил им еще и икону. Об этом помпезно объявили на пропагандистских телеканалах. А сам Путин рассказал, что эта икона давно помогает российским военным в борьбе "за правое дело".

Вот только он уже как-то дарил эту икону Черноморскому флоту. Последствия этого мы видим в том, сколько уже российских кораблей удалось уничтожить Украине, которая фактически не имеет своего флота. Это является одним из парадоксов войны и показывает "силу" российской армии.

Зачем Путин залезал в самолет?

На пропагандистских телеканалах показали и то, как Путин проверил состояние стратегических бомбардировщиков Ту. А один из ведущих еще и рассказал о том, как Путин в свое время летал на том самолете и запускал тренировочную ракету Х-555 по тренировочным целям.

Пропагандисты говорят, что Путин хотел почувствовать, как "чувствуют себя пилоты стратегических бомбардировщиков". Было бы хорошо, чтобы он почувствовал себя, как тот пилот, который запускал ракеты по Украине, а теперь его нашли мертвым. Так что пусть Путин не сомневается – возмездие придет.

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