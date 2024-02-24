В етері 24 Каналу висміяли дії очільника Кремля. Тим часом CNN вказало на головні прорахунки Путіна у війні з Україною.
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Чим Путін вирішив захистити літаки?
Під час вручення нагород льотчикам, Путін подарував їм ще й ікону. Про це помпезно оголосили на пропагандистських телеканалах. А сам Путін розказав, що ця ікона давно допомагає російським військовим у боротьбі "за праве діло".
Ось тільки він уже якось дарував цю ікону Чорноморському флоту. Наслідки цього ми бачимо в тому, скільки вже російських кораблів удалось знищити Україні, яка фактично не має свого флоту. Це є одним із парадоксів війни і показує "силу" російської армії.
Навіщо Путін залазив у літак?
На пропагандистських телеканалах показали й те, як Путін перевірив стан стратегічних бомбардувальників Ту. А один із ведучих ще й розказав про те, як Путін свого часу літав на тому літаку й запускав тренувальну ракету Х-555 по тренувальних цілях.
Пропагандисти кажуть, що Путін хотів відчути, як "почуваються пілоти стратегічних бомбардувальників". Було б добре, щоб він відчув себе, як той пілот, який запускав ракети по Україні, а тепер його знайшли мертвим. Тож хай Путін не сумнівається – відплата прийде.
Путін і війна в Україні: останні новини
- ЗСУ розповіли про втрати ворога біля Авдіївки. Там зазначили, що ще один такий російський наступ, і Путін залишиться без армії.
- Придністров'я хоче просити Путіна приєднатися до Росії. У ГУР зазначили, що така інформація наразі не підтверджується.
- Президент США Джо Байден анонсував персональні санкції проти президента Росії. Вони пов'язані з другою річницею повномасштабного вторгнення та смертю Навального.