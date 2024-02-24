В етері 24 Каналу висміяли дії очільника Кремля. Тим часом CNN вказало на головні прорахунки Путіна у війні з Україною.

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Чим Путін вирішив захистити літаки?

Під час вручення нагород льотчикам, Путін подарував їм ще й ікону. Про це помпезно оголосили на пропагандистських телеканалах. А сам Путін розказав, що ця ікона давно допомагає російським військовим у боротьбі "за праве діло".

Ось тільки він уже якось дарував цю ікону Чорноморському флоту. Наслідки цього ми бачимо в тому, скільки вже російських кораблів удалось знищити Україні, яка фактично не має свого флоту. Це є одним із парадоксів війни і показує "силу" російської армії.

Навіщо Путін залазив у літак?

На пропагандистських телеканалах показали й те, як Путін перевірив стан стратегічних бомбардувальників Ту. А один із ведучих ще й розказав про те, як Путін свого часу літав на тому літаку й запускав тренувальну ракету Х-555 по тренувальних цілях.

Пропагандисти кажуть, що Путін хотів відчути, як "почуваються пілоти стратегічних бомбардувальників". Було б добре, щоб він відчув себе, як той пілот, який запускав ракети по Україні, а тепер його знайшли мертвим. Тож хай Путін не сумнівається – відплата прийде.

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