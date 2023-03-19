Гитлер приезжал туда в 1941 и чем кончилось: сеть взорвалась мемами из-за Путина в Мариуполе

Путин посреди ночи, как вор, приехал в Мариуполь. Его так называемый визит не только осудили пользователи сети. Они уже наделали множество мемов, реагируя на циничный поступок диктатора из Кремля.

По имеющимся данным, в ночь на 19 марта Владимир Путин прибыл в Мариуполь. Свой так называемый визит он совершил после поездки в Севастополь. Сеть кишит мемами, в которых диктатора из Кремля сравнивают с другим – Адольфом Гитлером. Давайте вместе с 24 Каналом смотреть смешные и жизненные мемы на трусливую поездку бункерного деда.

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История циклична, Путина ждет расплата

Начнем с чего-нибудь легкого. Один из пользователей сети иронично пошутил на тему визита Путина. Якобы он бы еще был не прочь приехать в Бахмут. Но "на Мосфильме не успели построить декорации".



В сети иронично относятся к визиту Путина / Скриншот по сети

Еще одна дама в фейсбуке отреагировала на поездку бункерного деда. Она также удивлена тем, что он даже сам за рулем сидел. Сколько смелости у мужчины. Даже не побоялся, что его может прибить подушка безопасности. Ее публикация не чрезвычайно яркая. Но чего стоят комментарии под ней. Вот несколько из них:

Но у него задница треснет из бункера вылезти, такого фейка еще не было;

Так двойников выгуливают: одного в Крыму, другого – в Мариуполе;

Понятно. Так они прощаются! Потому что скоро Крым и Мариуполь вернутся домой!;

Наталья, какой из них за счетом клон туда отправился? Я не поверю, что он сам туда приперся. Гитлер тоже в Виннице был и еще где-то, но это не помогло;

А еще говорят, что оно Филармонию посетило, где клетки для защитников Азовстали стояли, а сейчас их убрали. Вот зря, это то, что нужно для этого чудовища, – добавила сама женщина.

А еще в сети сделали фотожабу на Гаагский суд. Хорошо сравнили его кадр, сделанный в Филармонии, а также наложили головы российских преступников, которые должны отвечать за военные преступления, на старое фото из судебного процесса. Ждем, чтобы как можно скорее на скамье подсудимых сидел и сам Путин.



Путина и приспешников ждет Гаага / Скриншот из сети

Напомним, что на днях Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Причиной такого решения стали военные преступления, совершенные диктатором. Речь идет о похищении детей с временно оккупированных территорий Украины.

Владимир Емельян написал в твиттере "Путин посетил оккупированный Мариуполь". А проиллюстрировал свое сообщение фотографией, на которой Гитлер позирует на фоне Эйфелевой башни.

В сети также напомнили, что история циклична. Мариуполь был под оккупацией 2 года. За это время его даже успел посетить Адольф Гитлер. Поэтому не исключают, что на этот раз произойдет точно так же. Город удастся освободить от захватчиков. Надеемся, гораздо быстрее.



Гитлеру визит в Мариуполь не очень помог / Скриншот из сети

Другой пользователь сети сообщение о визите Путина проиллюстрировал картинкой, на которой российский президент в гробу. Возможно, именно так должен был выглядеть его финальный гастрольный тур.



Путин в гробу как-то лучше смотрится, как на нас / Скриншот из сети

Очень метко написала дама с ником "Баржа с кавунами". Она в одном предложении вместила то, что думают миллионы украинцев: "Вчера попрощался с Крымом, ночью – с Мариуполем".



В сети иронизируют, что у Путина – прощальный тур / Скриншот по сети

Еще нам показали, какой именно двойник Путина прибыл в Мариуполь. На скриншоте можно увидеть двух российских юмористов, если их так можно назвать. Один из них, собственно, примерил образ диктатора. Интересно, жив ли он после этого?

На этих кадрах президент общается с местным жителем Мариуполя и что-то показывает на телефоне,

– шутят в сети.

Существует такое крылатое выражение "Увидеть Рим и умереть". Вот в сети иронизируют, что Путин немного закатил губу и решил такое сделать с Мариуполем. К слову, в Италию ему нельзя, ведь диктатора сразу же задержат и отправят в Международный уголовный суд.

Кто бы мог подумать, что визит Путина может вызвать недоразумение внутри так называемой "ДНР". Вот в сети уже жалуются, что мог бы в Донецк прибыть. Мол, своей поездкой в Мариуполь он усугубил внутрирегиональный конфликт. Боже, какие... сами поняли.



Жители Донецка обиделись на Путина / Скриншот по сети

Еще одно сообщение о визите Путина сопровождается фотографиями из концентрационного лагеря, который посетили представители Гитлера во время Второй мировой войны.

В сети даже уже попытались объяснить, почему визит был именно ночью. По словам одного из пользователей твиттера, при солнечном свете можно будет увидеть, что маска сделана как-нибудь.



Маска Путина на солнце отклеится / Скриншот из сети

А еще выразили предположение, что это просто Путин в Гаагу поехал через Мариуполь. Было бы не плохо, если честно.