С украинскими флагами, но без кандалов: как Путина встречали в Монголии

Президент России Владимир Путин все же совершил официальный визит в Монголию. Там его должны были арестовать по ордеру Международного уголовного суда, но этого не произошло.

Вместо наручников его встретила красная ковровая дорожка и доброжелательный прием министра иностранных дел страны Батмунхийн Батцег. Однако местные активисты напомнили диктатору о его преступлениях.

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Путина встретили по всем традициям

Празднования в честь прибытия российского диктатора были проведены в госпалаце, где его встречали почетный караул и всадники в костюмах, стилизованных под эпоху правления Чингисхана.

Важно! Монголия ратифицировала Римский статут, поэтому должна задержать Путина в своей стране.

Путина встретили в Монголии: смотрите видео

Монгольские активисты выступили против приезда диктатора

Хотя официальные власти не осудили действия Путина и торжественно приняли его, местные активисты попытались разбавить этот "праздник жизни" и напомнили миру о военных преступлениях российского диктатора.

На главную площадь Улан-Батора вышли местные активисты, которые держали в руках украинские флаги и плакаты с требованием взять его под стражу, несмотря на противодействие со стороны силовиков.

В Монголии активисты вышли к Дворцу правительства с плакатами и желто-голубым флагом / Фото из соцсетей

В украинском МИДе заявили об ударе по системе международного уголовного судопроизводства заявили об ударе по системе международного уголовного права из-за того, что Монголия не арестовала российского диктатора Путина по ордеру МУС.