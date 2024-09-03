Могут быть неожиданности: какие варианты развития событий с Путиным в Монголии

Владимир Путин фактически напросился посетить Монголию, которая не была особо заинтересована во встрече с ним. Несмотря на это страна отказалась арестовать Путина в соответствии с решением Международного уголовного суда.

Есть несколько возможных вариантов того, что будет делать глава Кремля в Монголии. Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, добавив, что не все может произойти так, как задумал российский диктатор.

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Что ждет Путина в Монголии

Выполняя Римский статут, Монголия может позволить себе делегировать право задержания Путина, например, американцам. Тогда страна будет выглядеть миролюбивой, спокойной, но ничего не сможет сделать с тем, что российского диктатора задержали и доставили в Гаагу.

Также можно отдать эту возможность Китаю. Тогда Пекином будут восхищаться, ведь он решит проблему всей Европы. Китай будет иметь с этого и свою выгоду, ведь на время станет мощнее, чем США.

Еще один фантастический вариант – это когда монголы дадут право на арест Путина израильтянам. Они понимают, что Путин является спонсором международного терроризма, в частности их врагов – "Хезболлы" и ХАМАС,

– предположил Сергей Асланян.

Тогда Израиль на долгие годы станет другом Монголии. Появятся очень интересные экономические перспективы для сотрудничества.

"Поэтому могут возникнуть неожиданности. Мы помним, что на протяжении трех веков именно Монголия определяла власть в России. Она может вернуться к своей исторической роли", – добавил Асланян.

Не боялся ли Путин ехать в Монголию

По словам Асланяна, в этой поездке будет не настоящий глава Кремля, а его двойник. Но даже если произойдет задержание двойника – это очень усложнит жизнь Путину. Он будет вынужден скрываться.

Поэтому определенные страхи у российского диктатора точно есть. К тому же когда-то в Монголии стоял военный контингент, десантники, воздушное пространство контролировал Советский Союз. Сейчас ситуация изменилась, а Россия не может делать в этой стране абсолютно ничего.

Монгольскую армию не стоит недооценивать. В СССР всегда об этом знали, а российские спецслужбы тем более знают. Так что, страхов было много, но Путин очень хотел поехать за границу и показать всему миру, что он может это сделать,

– подчеркнул ведущий канала Ходорковский Live.

Заметим, что Монголия ратифицировала Римский статут, поэтому должна задержать Путина. Впрочем страна-агрессор сообщила, что никаких проблем нет, а "с друзьями из Монголии Россия имеет прекрасный диалог".