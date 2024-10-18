За такой невинный поступок россиянка "поплатилась" фактически сразу. Ее скрутили силовики, повалили на землю и, как утверждается, избили.
Смотрите также Может ли Украина создать ядерную бомбу: 5 проблем, мешающих это осуществить
Ситуация в Уфе во время приезда Путина
В связи с посещением Путина в Уфе ввели ряд ограничений. Так, кроме перекрытия дорог для движения коттеджа президента, школьники в этот день были вынуждены уйти на дистанционное обучение.
Нельзя было даже пройти пешком. Одна из жительниц попыталась перебежать мост, но полицейский повалил ее на асфальт и скрутил руки. По словам жителей, силовик избил ее. На видео очевидцы отмечают, что женщина спешила домой после работы, "как и мы все",
– пишут телеграм-каналы.
Отмечается, что о дальнейшей судьбе "нарушительницы спокойствия Путина" не известно.
Россиянку скрутили, потому что та перебежала дорогу перед Путиным: смотрите видео
К слову, во время интервью 18 октября Владимир Путин признал, что война – и да, именно война, началась в Украине именно в 2014 году. Однако вместо того, чтобы взять вину на себя российский диктатор цинично обвинил во всем Запад.