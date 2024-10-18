За такий безневинний вчинок росіянка "поплатилася" фактично одразу. Її скрутили силовики, повалили на землю і, як стверджується, побили.

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Ситуація в Уфі під час приїзду Путіна

У зв'язку з відвідинами Путіна в Уфі ввели низку обмежень. Так, окрім перекриття доріг для руху котеджу президента, школярі цього дня були вимушені піти на дистанційне навчання.

Не можна було навіть пройти пішки. Одна з мешканок спробувала перебігти міст, але поліцейський повалив її на асфальт і скрутив руки. За словами жителів, силовик побив її. На відео очевидці зазначають, що жінка поспішала додому після роботи, "як і ми всі",

– пишуть телеграм-канали.

Зазначається, що про подальшу долю "порушниці спокою Путіна" не відомо.

Росіянку скрутили, бо та перебігла дорогу перед Путіним: дивіться відео

До слова, під час інтерв'ю 18 жовтня Владімір Путін визнав, що війна – і так, саме війна, розпочалася в Україні саме у 2014 році. Однак замість того, щоб взяти вину на себе російський диктатор цинічно звинуватив у всьому Захід.