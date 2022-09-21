Безумие, – Папа Римский отреагировал на ядерный шантаж путина

21 сентября в обращении к россиянам путин пригрозил миру ядерным оружием. На это уже отреагировали и в Ватикане.

Угрозы Папа Франциск прокомментировал во время утреннего выступления на еженедельной всеобщей аудиенции. Известно, что это произошло на площади Святого Петра в Ватикане.

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Реакция Папы Римского

Как отметили в СМИ, во время своей речи понтифик не назвал конкретно россию или путин. Однако по его словам было понятно, о чем идет речь.

Эта трагическая война подводит нас к точке, когда некоторые люди думают о ядерном оружии, это безумие,

– сказал Папа Франциск.

Ядерные угрозы россии

Во время обращения к россиянам путин не только объявили о частичной мобилизации россиян. Чувствуя, что проигрывает войну, он пригрозил миру применением ядерного оружия и сделал это открыто. Не забыл также упомянуть, что в россии сейчас самый большой ядерный арсенал.

Тем, кто позволяет себе такие заявления, хочу напомнить, что наша страна имеет разные средства массового поражения, а по отдельным компонентам и более современные. При угрозе территориальной целостности нашей страны мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф! Граждане россии могут быть уверены, что целостность нашего отечества, наша независимость и свобода будут обеспечены,

– отметил в речи путин.

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Однако современность ядерного оружия и его арсенал вызывают некоторые сомнения. Так, хотя по данным Федерации американских ученых, ядерная триада россии состоит из около 5 977 боеголовок, однако 1 500 из них – это устройства, снятые с эксплуатации.

Все это количество ядерного оружия требует затрат на обслуживание, которые в россии значительно меньше, чем у тех же Соединенных Штатов – 8 миллиардов против 37,4 миллиарда долларов соответственно. Хотя количество боеголовок у них примерно одинаковое, в США арсенал на несколько боеголовок меньше.

Не стоит забывать и о коррупции в россии, последствия которой мы видим сейчас в войне против Украины, и небрежность в обслуживании.

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