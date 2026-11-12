"Законная цель": Путин угрожает "новой войной" из-за иностранных войск в Украине

Владимир Путин назвал любой иностранный военный контингент в Украине прямой угрозой безопасности России. Диктатор заявил, что появление таких сил будет означать немедленное возобновление масштабной войны.

Как сообщают российские СМИ, очередные угрозы прозвучали в ходе переговоров с представителями Дональда Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Российский диктатор обвинил европейские страны в якобы нежелании достичь мира и разрыве контактов с Москвой.

Позиция Москвы в отношении иностранного контингента

По словам российского диктатора, Москва будет расценивать ввод международных сил даже после завершения боевых действий как повод для продолжения вооруженной агрессии.

Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо. Потому что мы считаем, что это угрожает безопасности России,

– заявил Путин.

Он также утверждает, что это условие якобы было согласовано сторонами во время переговоров в Стамбуле в 2022 году. В то же время диктатор заявил, что любые иностранные подразделения станут законной целью для ударов вооруженных сил России.

И мы говорили ранее, что в противном случае они станут законной целью для нас, и война немедленно возобновится,

– пригрозил глава Кремля.

Путин заявил, что администрация Трампа предлагает согласовать комплексные механизмы безопасности в Европе, однако европейские страны якобы отвергают такие шаги до установления мира.

Что мы слышим от европейцев? Нет. Только после того, как будет достигнут мир в Украине. Но после того, как мир в Украине будет достигнут, они собираются вводить войска на территорию Украины. А это означает продолжение войны,

– утверждает диктатор.

На фоне этих заявлений он призвал американскую сторону оказать влияние на европейских партнеров, чтобы те окончательно определились с тем, что они хотят сделать в отношении конфликта.

К слову, переговоры Виткоффа и Кушнера с Путиным завершились без комментариев для СМИ. Американцы уже покидают российскую столицу и направляются в Дублин, где встретятся с Зеленским.