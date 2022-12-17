Путин приказал Кадырову убить Зеленского в начале войны, – WSJ

В начале российского вторжения в Украину боевик из Чечни Рамзан Кадыров получил задачу от Владимира Путина. Российский диктатор приказал ему убить президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишут журналисты The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей украинской разведки и СБУ. По их информации, Путин отдал приказ Кадырову занять правительственные кварталы Киева и убить украинского президента.

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Путина обсудил с Кадыровым "выработку стратегии"

В материале приводятся слова секретаря СНБО Украины Алексей Данилова, который сказал, что предполагаемая должность президента, высокопоставленная и желаемая задача были "своеобразным бонусом, который они назначили Кадырову".

Отмечают, что за три недели до полномасштабного вторжения Путин вызвал Кадырова в Москву для "разработки стратегии". 25 февраля кадыровцы зашли в Украину тремя колоннами бронетехники.

Первая из трех групп кадыровцев почти полностью была уничтожена на подступах к Киеву. Две другие были вынуждены перегруппироваться и прекратить наступление, так и не дойдя до украинской столицы.

Кадыров начал мобилизацию

После поражения боевиков Кадыров поручил начать скрытую мобилизацию. В статье говорится, что чеченские чиновники и религиозные лидеры в общественных местах, например, спортзалах и игровых клубах предлагали до 300 тысяч рублей в месяц за участие в войне.

Сообщают, что вербовали "наиболее уязвимых". В частности, речь идет о мужчинах с долгами, судимостями и тех, кого считали геями и угрожали им заключением.

Об "особых" отношениях Путина и Кадырова

Затем боевики Кадырова взяли на себя другую роль – они контролировали, чтобы русские солдаты не могли скрыться с фронта. Также кадыровских солдат отправляли в захваченные города и села Украины, где они устраивали допросы, жестоко пытали местных и обыскивали, пытаясь выявить партизан.

Журналисты WSJ также упомянули об отношениях Кадырова с Путиным. Отмечают, что российский диктатор "в течение десятилетий тратил огромный российский бюджет на поддержку" лидера Чечни и укрепление его влияния в регионе. Анонимный эксчиновник Кремля рассказал, что Путин общается с Кадыровым лично, а не из-за помощников, как это обычно происходит с другими российскими губернаторами.