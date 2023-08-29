Кремль приказал спецслужбам готовиться к новой попытке мятежа, – СМИ

Кремль считает, что после гибели владельца вагнеровцев Евгения Пригожина существует угроза нового мятежа. Именно поэтому российский диктатор отдал приказ силовикам работать над этим.

В частности, об этом российскому изданию The Moscow Times говорят два близких к Кремлю источника и неназванный чиновник, ранее служивший в силовых структурах. По их данным, танки в менее чем 200 километрах от Москвы произвели на Путина "незабываемое впечатление", пишет 24 Канал.

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Что известно об угрозе нового мятежа в России

Собеседник издания отметил, что российские спецслужбы уже работают над тем, чтобы проконтролировать и не допустить "выступлений", подобных тем, которые вагнеровцы организовали в конце июня 2023 года.

Танки, подошедшие на расстояние менее 200 километров до Москвы, произвели незабываемое впечатление на Владимира Путина, правящего более двух десятилетий. Пригожин не только бросил вызов командованию армии, но и не повиновался личному приказу президента, поэтому был признан угрозой режиму,

– объяснили четыре источника, которые близки к власти.

Также они объяснили, что Кремль не сможет сохранить ЧВК "Вагнера" в нынешнем виде. В частности, их расформируют.

Путин хочет присяги от вагнеровцев

Владимир Путин подписал указ, требующий от вагнеровцев принять присягу перед государственным флагом и присягнуть защищать "конституционный строй".

Путин хочет жестче контролировать "Вагнера", чтобы убедиться, что он не столкнется с повторением кризиса в будущем,

– заявил научный сотрудник лондонского Royal United Services Institute Натия Сескуриа.

Однако, вероятно, найдутся такие сторонники Пригожина, которые не будут приносить присягу. Именно это, по мнению Сескуриа, может создать проблемы для Путина в долгосрочной перспективе.

Кроме того, политолог Аббас Галлямов объяснил, что, судя по всему, угрозу нового мятежа или сговора Путин считает достаточно реалистичной.

Кратко о гибели Пригожина