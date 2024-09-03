Спланированная акция, – политолог сказал, что означает прилет Путина в Монголию

Российский президент Владимир Путин 2 сентября прибыл с официальным визитом в Монголию. Страна ратифицировала Римский статут и должна была бы задержать военного преступника, однако президент страны Ухнагийн Хурелсух встретил его с почестями.

В разговоре с 24 Каналом политолог Игорь Рейтерович сказал, что со стороны России это обычная попытка создать определенную провокацию, попытка дать пощечину международной системе правосудия и дискредитировать международный уголовный суд и ордера, которые были выданы на арест Путина и некоторых его приспешников.

Смотрите также С украинскими флагами, но без кандалов: как Путина встречали в Монголии

Чего хотел достичь Путин своим визитом в Монголию

Это абсолютно спланированная акция, это не просто так происходит и не просто так выбрана Монголия,

– отметил Рейтерович.

Надо понимать один нюанс, что решения Международного уголовного суда желательны для выполнения, но нет процедуры, которая заставляет страны, которые ратифицировали Римский статут, выполнять это решение. Каждая страна принимает для себя решение, насколько далеко она будет идти по выполнению тех или иных предписаний выданных МКС.

Монголия имеет крайне сложную ситуацию, начиная от географии и заканчивая экономикой. Страна зажата между Россией и Китаем, имеет с ними большие границы, большую территорию, одновременно очень небольшую численность населения и важный момент – практически нет вооруженных сил.

Это не в плане оправдания Монголии, а для понимания, почему именно эту страну выбрал Путин для визита. Также возникает простой вопрос, как даже физически Монголия может арестовать Путина,

– сказал политолог.

По его словам, Путин прекрасно это знал и когда эту страну выбирали для визита, то получил все заверения и гарантии того, что никакие процессуальные действия в отношении него осуществляться не будут.

Это не означает, что легитимность МКС подорвана и так же будут действовать другие страны. Ведь вопрос в институциональной способности этих стран осуществить задержание и выполнение предписаний Международного уголовного суда.

Путин хотел все это там подорвать, посеять хаос. В этом контексте то, что хотел он на самом деле не получил и не получит. Даже лояльные к российской власти политики и эксперты скептически отнеслись к этому визиту,

– отметил Рейтерович.

Кто поспособствовал прибытию диктатора

Еще один важный момент – Монголия тотально зависит от Китая. Монгольская власть как-то пытается избавляться от этой зависимости, но пока все попытки тщетны и весь экспорт и импорт завязан на Китае.

Вполне очевидно, что не обошлось без старших китайских товарищей. Они, вероятно, попросили монгольское руководство принять Путина, не поднимать вопрос ордера,

– предположил политолог.

Китай в определенной степени преследует свои цели, для них важно подорвать легитимность решений Международного уголовного суда, тем более китайцы не признают юрисдикцию МУС.

К тому же это услуга Путину, за которую обязательно что-то получат или попросят от России. Монголия оказалась фактически между двух огней.

"Монголии – это не та страна, которая способна изменить геополитические расклады, но я думаю, что МУС сделает определенные выводы и введет санкции", – добавил Рейтерович.