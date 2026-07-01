Это означает, что общественно-политическая ситуация в России все больше выходит из равновесия. Такое мнение высказал 24 Каналу исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, добавив, что перед Владимиром Путиным стоит ряд проблем.

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В России нарастают паника и страх

Напряжение, царящее среди населения, не позволяет Путину принимать непопулярные решения. Поэтому пока что откладываются вопросы мобилизации, блокировки доступа к интернету и других радикальных решений, к которым хотят перейти в России. Сегодня в стране и без того растут паника и страх.

Сейчас у нас есть цифра в 137 тысяч запросов, но еще 11 – 17 мая, после наших ударов по России, их было 107 тысяч. Кроме того, есть около 40 тысяч запросов, в которых россияне ищут укрытия, интересуются, как они функционируют. Для страны, где в большинстве регионов даже не объявляют воздушную тревогу, – это очень интересный факт.

"Кроме того, россияне все чаще ищут в Google информацию о том, что такое БПЛА и как от них укрыться. Таких запросов в мае 2026 года было примерно 785 тысяч. То есть можно сказать, что россияне все больше осознают, что происходит", – отметил Дмитрий Жмайло.

Что больше всего интересует россиян: смотрите видео

Уже сейчас очевидно, что Россия не успевает реализовать свои планы на 2026 год. Очевидно, что это прямой эффект от действий Украины. Психологическое давление на врага – очень важный элемент. Чем нестабильнее будет общественно-политическая ситуация, тем больше войск придется держать Путину в регионе, а не отправлять в Украину. Тем больше росгвардейцев останется в России, а не будет совершать преступления на оккупированных территориях.

Именно из-за таких тенденций даже Путин был вынужден признать в эфире, что действительно есть проблемы с топливом, есть задержки с поставками. Он сказал, что они небольшие, но все больше россиян понимают, что реальность по телевизору и реальность у них за окном – различаются,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Для Украины это очень позитивные тенденции, ведь это наше окно возможностей. Пока враг не придумал эффективных средств противодействия БПЛА, нам нужно наносить новые удары. Именно этим сегодня и занимаются Силы обороны.