Путин продал безнаказанную картинку величия: Арестович объяснил крах мобилизации в России
Источник:Politeka Online
Алексей Арестович объяснил крах мобилизации в России. В частности, политик отметил, что Путин продал безнаказанную картинку величия.
Советник главы Офиса Президента заявил, что Владимир Путин создал в России иллюзию. Точнее, телекартинку, где российская армия "мощная" и якобы уничтожает всех.
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Арестович рассказал, как Путин продал безнаказанную картинку величия
Путинский режим продал им (говорится о россиянах – 24 канале) картинку мощности, картинку величия, за которую не нужно ничего делать и вкладываться в это. Ты не несешь никакой ответственности. Ты чисто потребитель величия,
– рассказал Арестович.
Добавил, что этому потребителю не нужно подыматься по тревоге, обнимать жену, детей, не зная, увидишь ли ты их или нет в следующий раз. В частности, как это делают украинские мужчины, и соответственно идти воевать на фронт.
Алексей Арестович подчеркнул, что россияне думают, что все может обойтись диваном.
"А когда оказывается, что может быть ойойой мобилизация, придется ехать в Украину, то величие это оказывается на**р не нужно россиянам. Вот им нужно все до момента, когда он может сидеть в телевизоре и обсуждать в интернете, как они "отмочили хохлов", – рассказал Арестович.
Именно поэтому Владимир Путин не объявляет мобилизацию и появляются планы терактов, чтобы "мобилизовать Россию". Однако это не поможет, ведь россияне не способны сейчас подняться воевать, но будут делать все, чтобы избежать мобилизации.