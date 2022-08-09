Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что сейчас путин назначил Эрдогана ответственным за переговоры.

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По его мнению, это путин сделал после того, как Драги, Шольц и Макрон провалились. "Ведь Зеленский с ними хорошо поступил – перед тем, как их принять, отправил в Ирпень, где видны последствия войны россии", – сказал публицист.

Пионтковский подчеркнул, что Эрдоган начал повторять ту же риторику Макрона о том:

"что не надо унижать россию",

"что Запад неправильно общается с россией",

"что Запад унижает россию",

"что путину дать возможность "спасти лицо".

По словам публициста, Эрдоган – умный, он прекрасно понимает, что когда он приедет в Киев через неделю-две, чтобы убедить Зеленского подписать капитулистическую договоренность о прекращении огня, президент Украины не согласится.

Но, как заметил Пионтковский, Эрдоган будет делать это в тот момент, когда это критически необходимо путину.

Украина не согласится. И Эрдоган ответит путину, что пытался, но не смог. А путин ему уже заплатил огромную цену за это – он еще раз продал Армению и Нагорный Карабах,

– объяснил он.

Публицист обратил внимание, что за день до приезда Эрдогана в Сочи на встречу с путиным азербайджанские войска вошли в Лачинский коридор, связывавший Армению с остальным Нагорным Карабахом, за что отвечали российские миротворцы.

"Этот российский контингент, из которых ⅔ часть отправили на войну в Украину, он даже "не пикнул". То есть путин дал Эрдогану "свободу" в Нагорном Карабахе, а в Сирии тоже самое – в ближайшие дни турецкий президент введет войска туда", – считает Пионтковский.

Он добавил, что это все показывает, насколько путин отчаянно нуждается в перемирии. "Он хватается за такие соломинки, как Эрдоган. Но тот возьмет все, что ему нужно, и обведет путина вокруг пальца", – ответил публицист.

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