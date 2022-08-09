Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что сейчас путин назначил Эрдогана ответственным за переговоры.
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По его мнению, это путин сделал после того, как Драги, Шольц и Макрон провалились. "Ведь Зеленский с ними хорошо поступил – перед тем, как их принять, отправил в Ирпень, где видны последствия войны россии", – сказал публицист.
Пионтковский подчеркнул, что Эрдоган начал повторять ту же риторику Макрона о том:
- "что не надо унижать россию",
- "что Запад неправильно общается с россией",
- "что Запад унижает россию",
- "что путину дать возможность "спасти лицо".
По словам публициста, Эрдоган – умный, он прекрасно понимает, что когда он приедет в Киев через неделю-две, чтобы убедить Зеленского подписать капитулистическую договоренность о прекращении огня, президент Украины не согласится.
Но, как заметил Пионтковский, Эрдоган будет делать это в тот момент, когда это критически необходимо путину.
Украина не согласится. И Эрдоган ответит путину, что пытался, но не смог. А путин ему уже заплатил огромную цену за это – он еще раз продал Армению и Нагорный Карабах,
– объяснил он.
Публицист обратил внимание, что за день до приезда Эрдогана в Сочи на встречу с путиным азербайджанские войска вошли в Лачинский коридор, связывавший Армению с остальным Нагорным Карабахом, за что отвечали российские миротворцы.
"Этот российский контингент, из которых ⅔ часть отправили на войну в Украину, он даже "не пикнул". То есть путин дал Эрдогану "свободу" в Нагорном Карабахе, а в Сирии тоже самое – в ближайшие дни турецкий президент введет войска туда", – считает Пионтковский.
Он добавил, что это все показывает, насколько путин отчаянно нуждается в перемирии. "Он хватается за такие соломинки, как Эрдоган. Но тот возьмет все, что ему нужно, и обведет путина вокруг пальца", – ответил публицист.
Ситуация в Нагорном Карабахе: что известно
- В Нагорном Карабахе начались активные военные действия. Азербайджан объявил о проведении антитеррористической операции в регионе.
- Министерство обороны Азербайджана заявило, что войска Азербайджана захватили стратегическую высоту в Нагорном Карабахе. Речь о горе Буздух.
- Консультант Института стратегических исследований Иван Усс считает, что россия сейчас не заинтересована в обострении конфликта в этом регионе. То есть она постепенно теряет позиции там, где ее считали мощной силой.
- А правозащитник Марк Фейгин подчеркнул, что ситуация в Нагорном Карабахе – это, безусловно, договоренность между Эрдоганом и путиным, которой они достигли еще в 2020 году.
- Пионтковский ранее также говорил, что президент Турции добивается того, чтобы путин предал своих союзников по нескольким направлениям. И якобы примером тому является то, что Азербайджанские войска заняли позиции в зоне, которую контролируют российские миротворцы в Нагорном Карабахе.