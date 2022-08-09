Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він наголосив, що зараз путін призначив Ердогана відповідальним за переговори.

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На його думку, це путін зробив після того, як Драгі, Шольц та Макрон провалилися. "Адже Зеленський з ними гарно вчинив – перед тим, як їх прийняти, відправив в Ірпінь, де видно наслідки війни росії", – сказав публіцист.

Піонтковський наголосив, що Ердоган почав повторювати ту саму риторику Макрона про те:

"що не треба принижувати росію",

"що Захід неправильно спілкується з росією",

"що Захід принижує росію",

"що путіну треба дати можливість "врятувати обличчя".

За словами публіциста, Ердоган – розумний, він прекрасно розуміє, що коли він приїде в Київ через тиждень-два, щоб переконати Зеленського підписати капітулістичну домовленість про припинення вогню, президент України не погодиться.

Але, як зауважив Піонтковський, Ердоган робитиме це саме в той момент, коли це критично необхідно путіну.

Україна не погодиться. І Ердоган відповість путіну, що намагався, але не зміг… А путін йому вже заплатив величезну ціну за це – він ще раз продав Вірменію та Нагірний Карабах,

– пояснив він.

Публіцист звернув увагу, що за день до приїзду Ердогана в Сочі на зустріч з путіним азербайджанські війська увійшли в Лачинський коридор, який зв’язував Вірменію з рештою Нагірного Карабаху, за що відповідали російські миротворці.

"Цей російський контингент, з яких ⅔ частину відправили на війну в Україну, він навіть "не пікнув". Тобто путін дав Ердогану "свободу" в Нагірному Карабаху, а в Сирії теж саме - в найближчі дні турецький президент введе війська туди”, – вважає Піонтковський.

Він додав, що це все показує, наскільки путін відчайдушно потребує перемир'я. "Він хапається за такі соломинки, як Ердоган. Але той візьме все, що йому треба, і обведе путіна навколо пальця", – відповів публіцист.

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