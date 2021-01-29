Путин продлил действие ядерного соглашения с США на 5 лет: подробности
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях с США. В частности, соглашение будет действовать еще в течение 5 лет.
Источник: пресс-служба Владимира Путина
В документе указано, что Россия ратифицировала Соглашение о продлении договоренностей между обеими странами для дальнейшего сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений. Она будет действительна до 5 февраля 2026 года.
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Договор касается тяжелых бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также пусковых установок.
Документ позволит хранить стратегические отношения США и России предсказуемыми и поддерживать стабильность в мире в целом. В то же время Договор будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения.
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Договор между Россией и США: коротко
- Договор между Россией и США о мерах относительно будущего сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений был подписан в Праге 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
- Документ устанавливает ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений. Также он содержит положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации сокращения и ограничения наступательного вооружения.
- Договор СНВ-3 ограничивает количество американского и российского стратегического ядерного оружия.
- Согласно договору, Россия имеет 700 носителей и ядерных боеголовок, США – 1550.
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