Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях с США. В частности, соглашение будет действовать еще в течение 5 лет.

Источник: пресс-служба Владимира Путина

В документе указано, что Россия ратифицировала Соглашение о продлении договоренностей между обеими странами для дальнейшего сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений. Она будет действительна до 5 февраля 2026 года.

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Договор касается тяжелых бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также пусковых установок.

Документ позволит хранить стратегические отношения США и России предсказуемыми и поддерживать стабильность в мире в целом. В то же время Договор будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения.

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