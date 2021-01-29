Путін продовжив дію ядерної угоди зі США на 5 років: подробиці
Президент Росії Володимир Путін підписав закон щодо продовження Договору про стратегічне наступальне озброєння з США. Зокрема, угода діятиме ще протягом 5 років.
Джерело: Пресслужба Володимира Путіна
У документі вказано, що Росія ратифікувала Угоду про продовження домовленостей між обома країнами для подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Вона буде дійсною до 5 лютого 2026 року.
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Договір стосується важких бомбардувальників, міжконтинентальних балістичних ракет і балістичних ракет підводних човнів, а також пускових установок.
Документ дозволить зберігати стратегічні відносини США та Росії передбачуваними й підтримувати стабільність у світі загалом. Водночас Договір сприятиме розвитку процесу ядерного роззброєння.
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Договір між Росією та США: коротко
- Договір між Росією і США про заходи щодо майбутнього скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь був підписаний у Празі 8 квітня 2010 року та набув чинності 5 лютого 2011 року.
- Документ встановлює обмеження і граничні рівні стратегічних наступальних озброєнь.Також він містить положення, що стосуються охоплення, розміщення, інспектування, переобладнання і ліквідації скорочення й обмеження наступального озброєння.
- Договір СНО-3 обмежує кількість американської та російської стратегічної ядерної зброї.
- Згідно з угодою, Росія має 700 носіїв та ядерних боєголовок, США – 1 550.
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