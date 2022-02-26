Путин проиграл войну: Украина не капитулирует
Источник:фейсбук Юрия Бутусова
Сейчас очевидна главная цель спецоперации Путина: Принуждение руководства Украины к безоговорочной капитуляции.
Это позволит комплексно решить такие проблемы:
- Добровольный отказ Украины от Донбасса и Крыма.
- Добровольное согласие Украины на снятие всех санкций с РФ.
- Установление марионеточного пророссийского правительства.
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Отсюда была определена тактика действий ВС РФ:
- Точечная ликвидация объектов военной инфраструктуры, что позволило бы полностью подавить возможность организованного сопротивления.
- Окружение и принуждение к оставлению без сопротивления Киева, а также других крупнейших городов.
- Деморализация и дезорганизация власти, сил обороны.
- Минимизация потерь с обеих сторон за счет быстрых и внезапных действий.
Россия господствует в воздухе, и могла бы нанести критические разрушения городам, узлам сопротивления. Но это приведет к массовым разрушениям и жертвам среди военных и гражданских. И тогда подписывать капитуляцию будет некому. Поэтому украинцы нужны Путину в качестве заложников.
Если Россия начнет войну на уничтожение, то тысячи жертв и миллионы беженцев в результате такого захвата сделают невозможным достижение политических целей Путина.
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Ошибка Путина
Но Путин ошибся в главном – не власть защищает государство, украинское государство защищает украинский народ. Свободные люди, которые за свою страну готовы сражаться без всяких команд и даже при абсолютном превосходстве врага.
Вся Украина превратилась в вооруженный Майдан. И никаких компромиссов с агрессором этот Майдан не допустит.
Украинский народ, и избранная им власть, на капитуляцию не пойдет. И поэтому украинская авантюра станет для режима Путина могильной плитой. Блицкриг Путина провалился. Люди не встречают оккупантов с российскими флагами. Люди ищут любое оружие, чтобы убить хотя бы одного оккупанта.
Каждый день сопротивления Украины – это день полного разгрома всего международного влияния Путина и России. Цель спецоперации Путина провалена, в этой войне у России нет никакого шанса победить. Потому что если Украину уничтожить, санкции с Путина не снимут, санкции будут усилены, вплоть до полной блокады России. А без политического решения военная кампания теряет свой смысл.
Весь цивилизованный мир отворачивается от России. Россия становится страной, которую презирают, а гражданин России будет означать – причастный к преступлениям Путина. Россия – это будет позорное клеймо.
Украина будет сражаться до победы потому что мы украинцы, свою страну ни на что не разменяем – Украина у нас одна.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!
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