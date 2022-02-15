Путин прокомментировал обращение Думы о признании пророссийских боевиков

Госдума направила Владимиру Путину обращение о легитимизации своих наемников на Донбассе. Российский президент заявил, что уже его получил.

Путин пытается оправдать действия российских депутатов. Он цинично заявил, что они якобы "ориентируются на мнение своих избирателей", сообщает 24 канал.

Читайте также Рада обратилась к ООН и другим международным организациям из-за эскалации агрессии России

Глава Кремля вызывающе делал вид, что он и большинство россиян беспокоятся о жителях оккупированного Донбасса. "Люди сочувствуют им и надеются, что их положение изменится коренным образом", – подчеркнул Путин. Политик нагло отметил, что рассматривая обращение о признании боевиков, якобы "сделает все для решения проблем Донбасса".

Немецкий канцлер, находящийся с официальным визитом в Москве, также высказался на эту тему. По его мнению, такое признание стало бы "политической катастрофой".

Новость дополняется...