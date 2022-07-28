Вряд ли Эрдоган просчитается, – политолог оценил последствия предложения путина по Bayraktar

владимир путин попросил у президента Турции Реджепа Эрдогана построить в россии завод по производству Bayraktar. Впрочем, скорее всего, последний не согласится на такое предложение.

Об этом 24 каналу сообщил политолог Николай Давидюк. Он рассказал, что будет мешать Реджепу Эрдогану выполнить такую циничную просьбу владимира путина.

К теме Выполнит ли Эрдоган прошение путина по производству "Байракторов": предположение эксперта

Эрдоган не готов рисковать

По словам Давидюка, Эрдоган ведет себя как настоящий «паша» – он не прочь заработать на россиянах. То есть, как подчеркнул политолог, это все не бесплатно делается.

Николай Давыдюк Политолог Они россиянам и продать могут, и привезти, но за это возьмут гораздо дороже. Однако, по моему мнению, вряд ли Эрдоган просчитается настолько, чтобы наладить совместное производство с путиным.

Как отметил Давидюк, путин в лучших традициях советского союза – ворует технологию, а затем строит у себя 10 таких заводов. Понятно, что впоследствии возникает проблема, чтобы все это летало и стреляло, но его замысел – украсть технологию.

Турция постарается сохранять нейтралитет

По мнению политолога, турки так не просчитаются, особенно ввиду родственных связей Эрдогана с семьей Bayraktar, которая является владелицей завода по производству одноименных беспилотников. Тем более что это будет означать переход на сторону россии в этой войне.

Николай Давыдюк Политолог Сейчас турки все же пытаются сохранять нейтралитет, статус-кво, чтобы можно было решать такие задачи, у которых есть определенные миссии. Помним, что торговля зерном была одной из заслуг Турции (в том числе), чтобы доставить зерно в страны Африки.

Как заметил Давыдюк, вероятнее всего, именно поэтому компания, производящая Bayraktar, не будет инвестировать в россию и уж точно не будет строить с россиянами свой завод.

"Однако я уверен, что стадо украинских Bayraktar таки полетит в россию и добавит им хлопков "для настроения", – подчеркнул Давидюк.

Дочь Эрдогана Сюмее (Сюмее Эрдоган Байрактар) замужем за одним из братьев, чья семья является владельцем завода Baykar Makina и занимается разработками в авиационно-космической отрасли, производит робототехнику и системы управления, а также беспилотные летательные аппараты, в частности, Bayraktar. Кроме того, сама семья Bayraktar неоднократно заявляла, что не будут продавать россии свои беспилотники, а также, что она поддерживает в этой войне Украину.



Давидюк оценил последствия предложения путина по Bayraktar: смотрите видео



путин выпрашивает у Эрдогана завод по производству Bayraktar: что известно