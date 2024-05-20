Второй человек в России: Гудков сказал, кого больше всего хотел сместить Путин
Недавно российский лидер Владимир Путин провел ряд кадровых изменений в Кремле. Таким решением диктатор хотел не только повысить обороноспособность страны, но и уравновесить борьбу кланов.
И была личность, которую больше всего хотел сместить Путин. Будто бы ему уделяли слишком много внимания. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков поделился с 24 Каналом, что означают перестановки в стране-агрессоре.
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Произошло смещение акцентов
По словам Гудкова, диктатор Владимир Путин кадровыми перестановками хотел "уравновесить кланы", чтобы борьба между ними не приобрела другой характер и не стала крепче. Глава Кремля "талантливо" сместил акценты, чтобы все остались на одном уровне.
Николай Патрушев был вторым по весомости и влиятельности человеком в России. Мне сказали, что это стало тревожить Путина. Всюду слишком много Патрушева, на всех совещаниях, заявлениях, концепциях безопасности. И версия Валерия Соловья, что Патрушев заморозил Путина и положил его в холодильник. Поэтому сделал такие изменения,
– сказал Геннадий Гудков.
Злые "московские языки" рассказали, что диктатор решил провести "комбинацию":
- бывшего секретаря Совета безопасности Николая Патрушева сместить на менее значимую позицию – помощника российского президента, который будет курировать кораблестроение в Арктике;
- его сына Дмитрия Патрушева, за верную службу отца, назначили на пост вице-премьера;
- экс-министр обороны Сергей Шойгу после бунта Пригожина занял "безобидную" должность – секретарь Совета безопасности. Он будет чувствовать себя плохо, ведь там спецслужбы и правоохранительные органы;
- зато нормального человека на пост министра обороны, кроме как экономиста Андрея Белоусова, не нашлось.
За этими перестановками скрывается не только здравый смысл, чтобы повысить эффективность оборонного комплекса и армии, но и внутренние кремлевские разборки,
– констатировал российский оппозиционный политик.
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