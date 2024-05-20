Только за минувшие сутки, 19 мая, вода затопила 27 дворовых территорий в четырех селах Якутии. А в МЧС страны-агрессора утверждают, что делают все возможное, чтобы спасти местное население, пишет 24 Канал.

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Вода затопила четыре населенных пункта Якутии

В зону подтопления в последние дни попали якутские населенные пункты Фрунзе, Апаны, Едейцы, Никольский.

"Правительству республики поручено принять все меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, обеспечения жизнедеятельности населения и оказания социальной и материальной помощи пострадавшим гражданам", – сообщают в российском МЧС.

В общем подтопленными в Якутии остаются 647 дворовых территорий, среди которых – 489 жилых домов в 16 населенных пунктах Намского района.

Россия уходит под воду / Фото МЧС России и из соцсетей

От паводков пострадали и другие регионы России