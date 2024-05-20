Лише за минулу добу, 19 травня, вода затопила 27 дворових територій у чотирьох селах Якутії. А в МНС країни-агресорки стверджують, що роблять усе можливе, щоб врятувати місцеве населення, пише 24 Канал.
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Вода затопила чотири населені пункти Якутії
До зони підтоплення останніми днями потрапили якутські населені пункти Фрунзе, Апани, Єдейці, Микільський.
"Уряду республіки доручено вжити всіх заходів щодо відновлення населених пунктів та об'єктів економіки, забезпечення життєдіяльності населення та надання соціальної та матеріальної допомоги постраждалим громадянам", – повідомляють у російському МНС.
Загалом підтопленими у Якутії залишаються 647 дворових територій, серед яких – 489 житлових будинків у 16 населених пунктах Намського району.
Росія йде під воду / Фото МНС Росії та із соцмереж
Від паводків постраждали й інші регіони Росії
- У квітні в Росії у місті Орськ прорвало греблю дамби. Тоді вода затопила місто та завдала значних руйнувань. Ймовірно, прорив греблі міг статися через раптове танення снігу та підвищений рівень води в річці Урал та в Іриклінському водосховищі.
- До того ж мешканці Орська виходили на протести, обурювалися розмірами компенсацій постраждалим та діями своїх чиновників.
- Згодом росіяни почали ділитися у соцмережах цікавими "знахідками". До прикладу, жителі Саранська виявили, як у місцевому озері плавали труни.
- Окрім цього, через паводок російський "Газпром" призупинив роботу десятків газових свердловин. Зокрема, лише в Оренбурзькій області вимушено закрили понад 20 з них.