Как стало известно, диктатор послушал речь министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
Обратите внимание "У Путина развязаны руки, он перестал бояться мобилизации": что может остановить диктатора
Путин собрал Совбез
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что во время заседания были обсуждены ход войны в Украине и социально-экономические вопросы. Также Сергей Шойгу рассказал о посещении штаба "операции" в начале недели.
По словам Пескова, российский диктатор также рассказал о своих последних телефонных международных разговорах.
В бункере Путина прошел военный мини-переворот
В российском военном командовании снова произошли кадровые ротации. На этот раз ставленника Евгения Пригожина Сергея Суровикина заменили главой генштаба России Валерием Герасимовым.
Российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский рассказал, что диктатор Владимир Путин был вынужден это сделать. В то же время Суровикина еще и унизили, поскольку не просто сняли с должности, а поставили заместителем к тому, кто его заменил. Хотя еще несколько дней до этого Суровикина вместе с Пригожиными оскорбляли Герасимова всеми возможными словами.