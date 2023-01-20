Як стало відомо, диктатор послухав промову міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Путін зібрав Радбез

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що під час засідання було обговорено перебіг війни в Україні та соціально-економічні питання. Також Сєргєй Шойгу розповів про відвідування штабу "операції" на початку тижня.

За словами Пєскова, російський диктатор також розповів про свої останні телефонні міжнародні розмови.

У бункері Путіна пройшов воєнний мініпереворот

У російському військовому командуванні знову відбулися кадрові ротації. Цього разу ставленика Євгєнія Пригожина Сєргєя Суровікіна замінили очільником генштабу Росії Валєрієм Герасимовим.

Російський опозиційний політик і публіцист Андрій Піонтковський розповів, що диктатор Владімір Путін був вимушений це зробити. Водночас Суровікіна ще й принизили, оскільки не просто зняли з посади, а поставили заступником до особи, яка замінила. Хоча ще кілька днів до цього Суровікін разом з Пригожиними лаяли Герасимова усіма можливими словами.